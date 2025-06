christian iaiunese lascia il terranuova traiana

L’addio di Christian Iaiunese al Terranuova Traiana segna una svolta importante per il giovane talento classe 2006, che in soli mesi ha conquistato tifosi e addetti ai lavori. A 19 anni, il suo percorso si apre ora a nuove sfide e opportunità, lasciando un’impronta significativa nel cuore della squadra e dei suoi sostenitori. Ma quali saranno le prossime mosse del promettente attaccante?

Arezzo, 18 giugno 2025 – L’ASD Terranuova Traiana ha comunicato ufficialmente che, in vista della stagione sportiva 2025-2026, non proseguirà il rapporto con l’attaccante Christian Iaiunese, che rientrerà dunque alla società di appartenenza al termine del prestito. Classe 2006, 19 anni compiuti da poco, Iaiunese era arrivato a Terranuova all’inizio dello scorso settembre, imponendosi fin da subito come uno dei protagonisti del campionato di Serie D 2024-2025. Con la maglia biancorossa ha collezionato 32 presenze complessive – di cui 31 in campionato e una nel playout salvezza – mettendo a segno 10 gol e fornendo un assist vincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net