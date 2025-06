Christian Di Martino il poliziotto accoltellato torna in servizio | il video commovente

Un gesto di coraggio e determinazione che infonde speranza: Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato a Milano, torna in servizio. Con un semplice “Buonasera a tutti, volevo salutare”, ha dimostrato che la forza della volontà può superare ogni ostacolo. Un momento commovente che ricorda quanto il coraggio delle forze dell’ordine sia fondamentale per la nostra sicurezza, e che il loro impegno non si ferma mai.

"Buonasera a tutti, volevo salutare tutti voi per dirvi che sono tornato". Così il vice ispettore di polizia Christian Di Martino, 35 anni, ha annunciato ai suoi colleghi di Milano di essere rientrato in servizio dopo essere stato accoltellato l'8 maggio 2024 durante un intervento alla stazione. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato torna in servizio: il video commovente

