Choc a New York | arrestato dagli agenti dell' immigrazione il candidato sindaco | GUARDA

Un shock scuote le strade di New York: il candidato sindaco democratico Brad Lander è stato arrestato dagli agenti dell'Ice durante una visita in tribunale. La notizia ha suscitato scalpore e apre una nuova pagina nelle dinamiche politiche della città. Un episodio che fa riflettere sulle tensioni e le sfide dell'immigrazione negli Stati Uniti, lasciando tutti con il fiato sospeso su come si evolverà questa vicenda.

Uno dei candidati democratici a sindaco di New York, Brad Lander, è stato clamorosamente arrestato da agenti dell'Ice (agenzia federale statunitense che svolge un ruolo di controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione) in un tribunale per l'immigrazione di Manhattan. Lander, che è attualmente il comptroller (la seconda carica cittadina) stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato afferrato da agenti dell'immigrazione, sbattuto contro un muro e ammanettato. Lander si era recato negli uffici di 26 Federal Plaza per osservare una serie di udienze relative a persone minacciate di deportazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Choc a New York: arrestato dagli agenti dell'immigrazione il candidato sindaco | GUARDA

