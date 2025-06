Chivu | Sotto porta è mancata la cattiveria; serve più verticalità e rapidità nel palleggio

Christian Chivu, tecnico dell’Inter, analizza il pareggio al Mondiale per Club contro il Monterrey, sottolineando l’importanza di cattiveria sotto porta e la necessità di verticalità e rapidità nel palleggio. Le sue parole riflettono una squadra che deve crescere nei dettagli, ma che ha mostrato note positive. In un contesto complesso, le sfide sono un’opportunità per migliorare e ridefinire le strategie, dimostrando che il vero successo sta nella capacità di adattarsi e affrontare ogni ostacolo con determinazione.

Le parole di Christian Chivu, tecnico dell’Inter, dopo il pareggio dei nerazzurri al mondiale per Club contro il Monterrey Christian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Inter contro il Monterrey al mondiale per Club. Di seguito le sue parole. SUL MATCH – «Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se siamo andati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chivu: «Sotto porta è mancata la cattiveria; serve più verticalità e rapidità nel palleggio»

In questa notizia si parla di: chivu - sotto - porta - mancata

Chivu Inter, il video presentazione è da brividi: «Sotto questa bandiera ho girato il mondo, non l’ho mai lasciata per davvero! E ora…» – VIDEO - Il mondo intero conosce l’amore vero: quello che ti accompagna ovunque, sotto una stessa bandiera. Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, incarna questa passione con un video di presentazione da brividi, dove afferma: «Sotto questa bandiera ho girato il mondo, non l’ho mai lasciata per davvero».

Chivu: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante siamo andati sotto. Nel secondo tempo siamo stati più lenti, creando qualche occasione: è mancata la cattiveria sotto porta. Abbiamo rischiato le transizioni, i ragazzi hanno dato tutto sommato il massim Vai su X

Il primo gol dell’Inter di Cristian Chivu: Lautaro Martinez. (E grande palla di Asllani) - Fabrizio Biasin Vai su Facebook

Inter, Chivu: Buon primo tempo poi è mancata cattiveria sotto porta; Chivu: Abbiamo dato il massimo. Dovevamo essere più cattivi sotto porta; Inter, Chivu dopo il pari contro il Monterrey: Dato il massimo, ma serve più cattiveria.

Inter-Monterrey 1-1, Chivu: «Ci è mancata cattiveria, Luis Henrique ha personalità» - Il tecnico nerazzurro dopo l'esordio al Mondiale per Club: «I ragazzi hanno dato il massimo». Secondo corriere.it

Chivu: “Dato il massimo, è mancata cattiveria sotto porta. Luis Henrique ed Esposito…” - Le dichiarazioni rilasciate al termine della sfida del Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey Alessandro De Felice Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 05: ... Lo riporta informazione.it