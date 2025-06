Chivu non riesce a credere a ciò che ha sentito dopo Monterrey-Inter | Ha davvero detto ‘vergognoso'?

Il mondo del calcio è spesso teatro di emozioni forti e parole più dure del previsto. Christian Chivu, allenatore dell’Inter, si trova davanti a una dichiarazione che non poteva aspettarsi dopo la sfida di Monterrey. La sua incredulità lascia trasparire quanto siano delicate le tensioni in campo e fuori. Ma cosa ha davvero detto il suo avversario? Continua a leggere per scoprire il retroscena di questa polemica inattesa.

Christian Chivu incredulo di fronte alla domanda del giornalista messicano dopo Monterrey-Inter al Mondiale per Club. L'allenatore nerazzurro sente una parola che non gradisce: "Ha davvero detto 'vergognoso'?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chivu - monterrey - inter - davvero

Gol Lautaro, è sua la prima rete dell’era Chivu! Pareggia i conti in Monterrey Inter su schema – VIDEO - L’Inter si risveglia con energia nel match contro Monterrey, grazie alla brillante rete di Lautaro Martinez, il primo sotto la guida di Chivu.

Buongiorno col solito gol da calcio d'angolo di Sergio Ramos che a 39 anni svetta su Acerbi, Bastoni e Pavard. L’Inter di Chivu all’esordio non va oltre l’1-1 col Monterrey al mondiale per club. Vai su Facebook

L'Inter non va oltre l'1-1 con il Monterrey: dormite in difesa e gol di Lautaro, cosa è successo nella notte; Mondiale club, Chivu stecca la prima. Inter bloccata dal Monterrey di Sergio Ramos; Inter, 1-1 col Monterrey. Chivu: «Il gol di Sergio Ramos? Lo avremmo preso anche difendendo a uomo.

Mondiale club, Chivu stecca la prima. Inter bloccata dal Monterrey di Sergio Ramos - Parte malissimo il mondiale per club dei nerazzurri, colpiti sull'unico errore dall'ex Real Madrid. Riporta msn.com

Inter, Chivu deluso da un calciatore: messaggio alla società - Tensione in casa Inter perché la prima sfida ufficiale con Cristian Chivu in panchina non si chiude nel modo sperato, l'Inter non va oltre 1- Scrive calciomercato24.com