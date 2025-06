Chivu nel pre | Inter al Mondiale per Club? Divertimento responsabile

Cristian Chivu, coach dell’Inter, si presenta nel pre-partita con parole che vanno oltre il semplice obiettivo di vittoria. Prima della sfida contro il Monterrey, il suo intervento su Dazn ha svelato un approccio più profondo, incentrato sulla rinascita della squadra e sul divertimento responsabile. I ragazzi si… potrebbero affidare a questa filosofia per affrontare con grinta e maturità una sfida così importante, dimostrando che il calcio è passione e rispetto.

Dopo Carlos Augusto anche l’allenatore Cristian Chivu ha avuto modo di parlare dell’inizio del Mondiale per Club dell’Inter. Il suo intervento su Dazn prima del match con il Monterrey. PARTITA – Cristian Chivu ha spiazzato con le sue parole a ridosso della partita tra Monterrey e Inter. L’allenatore romeno non cerca solamente la vittoria, ma prima di tutto cerca di recuperare la squadra. Chivu ha usato questo tono nel pre-gara: «I ragazzi si devono divertire, un divertimento responsabile. Bisogna onorare la competizione e giocare bene. Esposito? Questa è una fase a gironi dove bisogna giocare ogni 4 giorni, dobbiamo gestire le energie e mantenere un equilibrio di squadra» Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ( Inter-News ) e il link al contenuto originale ( ) © Inter-News. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu nel pre: «Inter al Mondiale per Club? Divertimento responsabile»

In questa notizia si parla di: chivu - inter - mondiale - club

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Inter-Monterrey 1-1, Chivu debutta con un pari al Mondiale per club: le pagelle Vai su Facebook

Di Lautaro il primo gol dell'era Chivu e dell'Inter al Mondiale per Club. Il Capitano risponde al vantaggio di Sergio Ramos. Un'Inter che avrebbe meritato sicuramente il vantaggio. Vai su X

Monterrey-Inter, Chivu debutta nel Mondiale per Club con un pareggio; Chivu: Abbiamo dato il massimo. Dovevamo essere più cattivi sotto porta; Chivu: Bel primo tempo, poi è mancato un po' di coraggio. Luis Henrique mi è piaciuto.

Mondiale club, Chivu stecca la prima. Inter bloccata dal Monterrey di Sergio Ramos - Parte malissimo il mondiale per club dei nerazzurri, colpiti sull'unico errore dall'ex Real Madrid. Si legge su msn.com

Lautaro dopo il pari al Mondiale per Club: “Il campo era asciutto, difficile far girare la palla” - 1 contro il Monterrey, mancando il raddoppio in maniera clamorosa ... fanpage.it scrive