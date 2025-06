Chivu in conferenza | Buona prova mancata un po’ di fame

Dopo un pareggio combattuto contro il Monterrey, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa con lucidità e determinazione. La sua analisi riflette la consapevolezza che l’Inter può e deve fare di più, riconoscendo gli aspetti da migliorare senza drammi o alibi. “Reazione giusta, ci è mancato solo il secondo gol”, afferma, evidenziando l’importanza di continuare a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi nel Mondiale per club.

Al termine dell’ 1-1 contro il Monterrey, che ha inaugurato il Mondiale per club dell’Inter, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa con tono lucido e determinato. Nessun dramma, nessun alibi, ma anche la consapevolezza che questa squadra può – e deve – fare di più. “Reazione giusta, ci è mancato solo il secondo gol”. L’analisi dell’allenatore nerazzurro parte dal primo tempo: “Conoscevamo il loro stile di gioco, anche se ci ha sorpreso il loro schieramento con tre centrali. Hanno esperienza e si è visto. Noi, però, abbiamo fatto bene: abbiamo creato occasioni e reagito subito dopo il loro gol. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

