Chivu ha già cambiato l'Inter di Inzaghi | il debutto nel Mondiale per Club svela la drastica novità

Chivu ha già rivoluzionato l’Inter di Inzaghi, sorprendendo nel debutto al Mondiale per Club contro il Monterrey. La sua innovativa strategia difensiva, soprattutto sui calci piazzati, sancisce una svolta decisiva per il team nerazzurro. Un cambio di rotta che promette di riscrivere le sorti della squadra e di aprire nuovi scenari nel calcio internazionale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa rivoluzione tattica.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Monterrey-Inter diretta Mondiale per club, segui live l'esordio di Chivu - A quasi tre settimane dalla notte di Monaco, con tutte le conseguenze che si è portata e in parte ancora si porta dietro, scende in campo l'Inter di Cristian Chivu. Secondo msn.com