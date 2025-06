Chivu a Sportitalia | I ragazzi hanno fatto quello che abbiamo chiesto Sucic e Luis Henrique? Non è semplice giudicarli

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha analizzato così il pareggio ottenuto all’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Intervistato da Sportitalia al termine di Monterrey Inter, sfida d’esordio al Mondiale per Club per i nerazzurri, il tecnico Cristian Chivu ha parlato così. SUL MATCH – « Abbiamo avuto una buona intensità nel primo tempo, ci è mancata cattiveria sotto porta. Però i ragazzi hanno fatto quello che abbiamo chiesto e lo hanno fatto con una certa intensità poi nel secondo tempo le energie sono calate. Non è mai facile attaccare un blocco basso, dovevamo far girare la palla più velocemente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Sportitalia: «I ragazzi hanno fatto quello che abbiamo chiesto. Sucic e Luis Henrique? Non è semplice giudicarli»

