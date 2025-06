Chivu a Inter TV | I ragazzi hanno dato il massimo ecco cosa non ha funzionato contro il Monterrey

Dopo un inizio promettente, l'Inter di Cristian Chivu non è riuscita a mantenere la continuità necessaria contro il Monterrey, lasciando i tifosi con un senso di delusione. I ragazzi hanno dato il massimo, ma alcuni dettagli hanno fatto la differenza. Ecco cosa non ha funzionato e come la squadra può migliorare nel prosieguo del torneo, perché il cammino nerazzurro è appena iniziato e c'è ancora molto da fare.

Dopo il pareggio tra Inter e Monterrey, mister Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. Nel nostro articolo le sue parole. Deludente pareggio tra Inter e Monterrey nella prima uscita nerazzurra al Mondiale per Club. Dopo un buon primo tempo, macchiato solo dalla disattenzione che porta al gol dell’iniziale vantaggio di Sergio Ramos, Lautaro Martinez e compagni si spengono progressivamente nella ripresa rischiando almeno in un paio di occasioni di subire il raddoppio. Al termine della gara, mister Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Inter TV: «I ragazzi hanno dato il massimo, ecco cosa non ha funzionato contro il Monterrey»

In questa notizia si parla di: inter - chivu - monterrey - ragazzi

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

MONDIALE CLUB | Chivu e la prima Inter: 'Bene finche' avevamo le energie'. Esordio con 1-1 col Monterrey: 'Mancata la cattiveria sotto porta'. #ANSA Vai su Facebook

#CHIVU ANALIZZA LA PRIMA DELLA SUA #INTER Ai microfoni di 'DAZN', il tecnico rumeno ha commentato così il pareggio dei nerazzurri contro il Monterrey #MonterreyInter Vai su X

Inter, Chivu dopo il pari contro il Monterrey: Dato il massimo, ma serve più cattiveria; Chivu: Mancata un po' di fame. Però mai vergognarsi di quello che facciamo in campo; Inter, 1-1 col Monterrey. Chivu: «Il gol di Sergio Ramos? Lo avremmo preso anche difendendo a uomo.

Chivu: “Mancata cattiveria, prendiamoci le cose buone. Sucic ed Henrique? Dato il massimo” - Intervistato da Sportmediaset, il tecnico dell'Inter ha parlato del pareggio con il Monterrey nella prima gara del Mondiale per CLub ... Lo riporta fcinter1908.it

Inter, Chivu dopo il pari contro il Monterrey al Mondiale per Club: 'Serve più cattiveria' - L'allenatore nerazzurro dopo il pareggio nel primo match del Mondiale per Club contro il Monterrey (1- Da informazione.it