Chivu a Dazn | Ecco cosa ho detto ai ragazzi Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, ha condiviso il suo entusiasmo e la strategia con i ragazzi prima di affrontare il Monterrey al Mondiale per Club. Un momento importante, ricco di emozioni e responsabilità , che segna l'inizio di una nuova avventura nerazzurra. Ma cosa ho detto ai miei ragazzi? Vi svelerò le parole che hanno ispirato il gruppo in questa sfida storica...

di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match col Monterrey al Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Monterrey Inter, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha espresso le proprie emozioni per il suo esordio sulla panchina interista. Inizia oggi l’avventura dei nerazzurri al Mondiale per Club. COSA HO DETTO AI MIEI RAGAZZI? – « Che si devono divertire, che è un divertimento responsabile. Bisogna onorare questa competizione, essere responsabili e giocare ». COSA HO DETTO A SEBASTIANO ESPOSITO E IL MOTIVO DELLA SCELTA – « E’ una competizione, una fase del girone in cui dobbiamo giocare ogni 3 giorni o 4 giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’»

