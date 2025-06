Chivu a Dazn | Ci è mancata cattiveria ma i ragazzi hanno dato il massimo Sulla prova del 3-4-2-1 e su Luis Henrique vi dico questo

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, analizza con lucidità il pareggio nel debutto al Mondiale per Club contro Monterrey. Nonostante una mancata cattiveria sotto porta, i ragazzi hanno dato tutto sulla prova del 3-4-2-1 e su Luis Henrique, dimostrando determinazione e spirito di squadra. Ecco come il tecnico commenta l’andamento della partita e le potenzialità del team in questo importante torneo.

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato così dopo il pareggio all’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Monterrey Inter, esordio nel Mondiale per Club per i nerazzurri, Cristian Chivu ha parlato così. SUL MATCH – « Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se siamo andati sotto. Li abbiamo messi un po’ in difficoltà con le rotazioni, potevamo attaccare meglio la linea e non farci beccare in fuorigioco. Nel secondo tempo siamo stati più lenti nel palleggio però qualche situazione l’abbiamo creata, ci è mancata cattiveria sotto porta ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «Ci è mancata cattiveria ma i ragazzi hanno dato il massimo. Sulla prova del 3-4-2-1 e su Luis Henrique vi dico questo»

In questa notizia si parla di: chivu - dazn - mancata - cattiveria

Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’» - Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, ha condiviso il suo entusiasmo e la strategia con i ragazzi prima di affrontare il Monterrey al Mondiale per Club.

Djuric a DAZN : Nel primo tempo non siamo stati all'altezza, abbiamo commesso tanti errori; Inter, Chivu: Henrique? Può far meglio, non è in condizione: ha fatto solo due allenamenti.

Parma, Chivu: "C'è mancata cattiveria. Bisogna accettare la sconfitta e fare i complimenti all'avversario" - "Non sappiamo se la sconfitta ci porterà via convinzione" - Segnala msn.com

Udinese, Zarraga a DAZN:"Contano i dettagli; ci è mancata la cattiveria" - Zarraga è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando così della sconfitta subita dai bianconeri a Genova:"Credo che il calcio siano i dettagli; quando sbagli un occasione importante o non sei ... Secondo msn.com