chiusura temporanea della stazione di modena nord sulla a1 per lavori di pavimentazione

Durante l’intero intervallo dei lavori, gli automobilisti saranno invitati a pianificare percorsi alternativi, assicurando la sicurezza e il rispetto delle tempistiche. La chiusura temporanea di Modena Nord sulla A1 Milano-Napoli rappresenta un'importante operazione di manutenzione che garantirà una viabilità più sicura e fluida in futuro. Restate aggiornati e affidatevi alle indicazioni del momento per viaggiare senza inconvenienti.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Modena Nord, sia in entrata che in uscita, dalle ore 21:00 di giovedì 19 giugno alle 5:00 di venerdì 20 giugno. Durante l'intero intervallo dei lavori, gli.

