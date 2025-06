Chiusura Galleria di Solofra la CGIL lancia l’allarme | Serve un’azione immediata

La chiusura della galleria di Solofra rappresenta un grave ostacolo per il territorio, compromettendo servizi essenziali e l’economia locale. La FiltCgil di Avellino-Benevento e la CGIL Avellino lanciano un allarme immediato, chiedendo interventi urgenti per garantire sicurezza e ripristinare la normalità. È fondamentale agire subito per tutelare le comunità e preservare lo sviluppo socio-economico delle aree interessate.

La FiltCgil di Avellino-Benevento e la CGIL Avellino esprimono una profonda e crescente preoccupazione per la chiusura della galleria di Solofra. Questa interruzione sta generando enormi disagi al tessuto economico-sociale delle nostre aree, con ripercussioni significative anche sulla mobilità di.

In questa notizia si parla di: chiusura - galleria - solofra - cgil

