Chiusura della linea Tirano-Lecco | i bus partono in anticipo e lasciano a terra i viaggiatori

La recente chiusura della linea Tirano-Lecco ha generato disagi e confusione tra i passeggeri, con autobus che partono in anticipo, lasciando a terra utenti disabili senza assistenza e con pullman troppo affollati. Situazioni che evidenziano la necessità di rivedere urgentemente l'organizzazione del servizio per garantire sicurezza, rispetto e un'esperienza di viaggio dignitosa. È fondamentale che le istituzioni intervengano per ristabilire fiducia e garantire un trasporto pubblico efficiente e inclusivo.

Passeggeri, per giunta disabili, lasciati a terra senza alcun aiuto nè indicazione; pullman stracolmi e letteralmente presi d'assalto dai viaggiatori e dai turisti che si sono anche lasciati andare a comportamenti e gesti da censurare. Non è certo partito con il piede giusto il servizio di bus.

