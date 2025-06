Chiusura ArcelorMittal di Luogosano il 24 giugno tavolo di crisi in Regione

Il futuro dello stabilimento di Luogosano pende ancora da un filo, mentre si intensificano gli sforzi di Regione, sindacati e azienda per trovare una via d’uscita alla crisi. Un tavolo di crisi fissato per il 24 giugno potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo. Resta alta l’attenzione delle comunità locali e degli addetti ai lavori, pronti a sostenere ogni passo verso soluzioni durature e sostenibili.

La crisi dello stabilimento di Luogosano dell'ArcelorMittal continua ad essere oggetto di attenzione e discussione da parte della Regione Campania che, insieme alle organizzazioni sindacali e alla direzione aziendale, sta cercando soluzioni per la reindustrializzazione del sito e il mantenimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Chiusura ArcelorMittal di Luogosano, il 24 giugno tavolo di crisi in Regione

