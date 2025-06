Chirurgo si fa pagare 2.500 euro in nero per un' operazione | arrestato in flagrante

Un episodio che scuote il mondo sanitario: un chirurgo vascolare, dirigente di Asugi, viene arrestato in flagranza mentre riceve 2.500 euro in nero per un intervento. Un'operazione che avrebbe potuto mettere a rischio la vita di una paziente e sollevare serie questioni di etica e trasparenza. La notizia riaccende i riflettori sulla necessità di controlli più severi e sulla lotta all'illegalità nel settore sanitario.

Un chirurgo viene arrestato in flagranza di reato mentre si fa pagare 2.500 euro in nero per operare una paziente. Come riporta Il Piccolo, la guardia di finanza ha condotto ai domiciliari un chirurgo vascolare e dirigente di Asugi lo scorso giovedì. L’azienda sanitaria lo ha sospeso dal servizio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Chirurgo si fa pagare 2.500 euro in nero per un'operazione: arrestato in flagrante

