Chieti ospita il trofeo nazionale EsaCup25 – memorial Matteo Santucci

Nel cuore di Chieti, lo Stadio del Nuoto EsaLife si prepara ad accogliere la terza edizione del Trofeo Nazionale EsaCup25 – Memorial Matteo Santucci, dal 20 al 22 giugno. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli atleti italiani, che promette emozioni, sfide e grandi trionfi. Questa manifestazione ormai consolidata rappresenta un punto di riferimento nel panorama natatorio e conferma Chieti come capitale dello sport acquatico. Non perdere l’occasione di viverlo!

Sarà lo stadio del nuoto EsaLife di Chieti Scalo a ospitare, dal 20 al 22 giugno, la terza edizione del Trofeo Nazionale EsaCup25 – memorial Matteo Santucci, una delle manifestazioni più attese del panorama natatorio italiano. Promosso da EsaLife ssd, l'evento ha ormai conquistato un posto.

