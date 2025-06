Chieste pene per 30 anni per la gang dei bulli

In un’epoca in cui il rispetto e la sicurezza dovrebbero essere valori fondamentali, la vicenda della gang di Faenza scuote profondamente la comunità. La richiesta di pene fino a 30 anni di reclusione per i sette giovani accusati di gravi aggressioni mette in discussione i confini tra giustizia e prevenzione. Un processo che si apre con tensione, speranze e una domanda: quale messaggio lascia questa vicenda alla nostra società?

Un totale di trenta anni di reclusione. È questa la richiesta avanzata ieri mattina dal pubblico ministero Raffaele Belvederi al Gup Janos Barlotti nei confronti di sette imputati del cosiddetto gruppo dei “bulli” di Faenza, giovani tra i 20 e i 26 anni, all’epoca dei fatti, accusati di due gravi aggressioni avvenute in città alla fine del 2023. Per loro il processo si celebra con rito abbreviato, in alcuni casi condizionato all’ascolto di testimoni. Il primo episodio risale al 22 ottobre, quando un ventunenne di origine magrebina fu brutalmente pestato fuori dalla discoteca Gate. Dopo una lite scoppiata all’interno del locale, il giovane venne accerchiato e colpito con calci e pugni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chieste pene per 30 anni per la gang dei bulli

