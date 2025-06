Chiara Petrolini resta ai domiciliari ma con il braccialetto elettronico respinto appello della procura che chiedeva il carcere

La caso di Chiara Petrolini, giovane accusata di aver tragicamente perso i suoi due neonati, continua a scuotere l’opinione pubblica. Nonostante la gravità delle accuse, il Tribunale ha respinto l’appello della procura e confermato gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. Una decisione che solleva domande etiche e legali ancora aperte, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi nel processo.

La 21enne Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso i suoi due neonati, resta ai domiciliari nella sua casa di Traversetolo, in provincia di Parma, ma le va applicato il braccialetto elettronico Chiara Petrolini resta ai domiciliari ma con il braccialetto elettronico. Questa la decisione del.

