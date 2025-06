chiara petrolini resta ai domiciliari applicato il braccialetto elettronico

Il caso di Chiara Petrolini, giovane madre di Traversetolo, continua a scuotere l’opinione pubblica: il Tribunale della Libertà ha confermato i domiciliari con braccialetto elettronico, mantenendo così la posizione della ragazza nell’ambito dell’indagine su fatti drammatici e ancora avvolti nel mistero. Una vicenda che tocca le coscienze e solleva interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla complessità delle circostanze. La verità emergerà solo attraverso le indagini approfondite e il tempo.

Il Tribunale della Libertà conferma i domiciliari per la 21enne di Traversetolo. Chiara Petrolini, 21 anni, residente a Vignale di Traversetolo (provincia di Parma), è accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei suoi due figli neonati, nati rispettivamente nell’ aprile 2023 e nell’ agosto 2024. Secondo l’accusa, i due neonati sarebbero morti poco dopo il parto, in circostanze ancora da chiarire. Il caso ha suscitato profonda commozione e sgomento in tutta Italia, soprattutto per la giovane età della madre. La decisione del Tribunale della Libertà di Bologna. Il Tribunale della Libertà di Bologna, riunitosi su richiesta della Procura di Parma, ha rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere, ma ha rafforzato la misura dei domiciliari applicando anche il braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it