Chiara Petrolini non va in carcere per i neonati sepolti la Procura decide per il braccialetto elettronico

Chiara Petrolini, al centro di un'intricata vicenda giudiziaria, non sarà rinchiusa in carcere ma potrà rimanere agli arresti domiciliari con il supporto del braccialetto elettronico. Una decisione che solleva numerosi interrogativi sulla giustizia e sulla tutela dei minori, mentre l'attenzione si concentra sulla delicata intricata di questa drammatica storia. La vicenda si evolve, lasciando aperte molte domande sul futuro e sulla verità nascosta dietro questa tragica vicenda.

Chiara Petrolini resta ai domiciliari, ma con braccialetto elettronico. Accusata di aver ucciso e sepolto i due figli neonati, per lei niente carcere.

Sentenza assurda: uccise e seppellì i figli neonati in giardino, niente carcere per Chiara Petrolini. “Non può rifarlo” - Una sentenza sconvolgente ha coinvolto Chiara Petrolini, responsabile della morte e sepoltura dei suoi neonati in giardino.

Inizierà il 30 giugno il processo a Chiara Petrolini, la 21enne di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino di...

Chiara Petrolini, il Riesame: "Resta ai domiciliari ma col braccialetto elettronico" - I giudici hanno parzialmente riformato l'ordinanza del Gip di Parma in senso più restrittivo, ma non hanno accolto l'appello della Procura che aveva chiesto il carcere.

Neonati sepolti, Chiara Petrolini resta ai domiciliari con braccialetto elettronico