chiara nasti e mattia zaccagni innamorati e complici a ibiza per il compleanno di lui

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono innamorati e complici a Ibiza, smentendo ogni voce di crisi. La coppia, ritrovata in una splendida fuga sull’isola spagnola per il compleanno del calciatore, ha lasciato tutti senza parole con il loro affiatamento e gioia. Tra risate, momenti romantici e un’elegante festa total white, dimostrano ancora una volta di essere più uniti che mai. Una vacanza da sogno che conferma il loro legame speciale.

Belli, innamorati e super felici: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sembrano aver messo a tacere una volta per tutte le voci di una presunta crisi. La coppia, volata ad Ibiza per trascorrere qualche giorno di relax e festeggiare il compleanno del calciatore, è stata vista più affiatata e complice che mai in occasione della mega festa a tema total white organizzata sull'isola. Chiara Nasti, festa glamour in bianco per il compleanno di Mattia Zaccagni. Da una coppia glamour come quella composta da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni non ci si poteva certo aspettare una festa come le altre e, infatti, il compleanno del calciatore della Lazio è divenuta l'occasione perfetta per organizzare uno spettacolare party total white sull'isola delle Baleari.