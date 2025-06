chiara festeggiante miss ginestra fiorentina

Chiara Festeggiante, ragazza brillante e carismatica di Poggibonsi, ha conquistato il cuore di tutti diventando Miss Ginestra Fiorentina durante una serata indimenticabile. La frazione di Lastra a Signa ha vibrato di entusiasmo, attirando un pubblico numeroso e appassionato, in cornice all’antica Fiera della Ginestra. Con i suoi 20 anni, Chiara incarna bellezza, talento e spontaneità , lasciando tutti con il fiato sospeso e pronti a scoprire cosa riserva il suo futuro.

Chiara Festeggiante di Poggibonsi è Miss Ginestra Fiorentina, frazione del comune di Lastra a Signa che ha ospitato la manifestazione. Chiara si aggiudicata la fascia più ambita. E’ stata eletta al termine di una splendida serata in un clima di grande festa e con una notevole affluenza di pubblico. Un evento organizzato nel cartellone dell’ antica Fiera della Ginestra. Ha 20 anni, Chiara, alta 1,75, studentessa del segno zodiacale dello Scorpione. Ha preceduto in classifica Sara Covitto, 19 anni, addetta alla reception di Monte Argentario (Grosseto). Terzo posto per Ludovica Pieraccioni, 19 anni di Casola in Lunigiana (Ms), studentessa, tornata in passerella dopo aver partecipato in una precedente edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it