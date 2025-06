Chiara Ferragni due sole parole | bordata contro Fedez?

Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione, questa volta per un episodio che ha scosso il web. In viaggio a Napoli, l’influencer è stata pizzicata in compagnia di un venditore ambulante, che ha lanciato una battuta sulla presenza di Fedez. Il commento, breve ma tagliente, ha immediatamente fatto discutere: due parole, un messaggio chiaro e bordato di sarcasmo, che lascia intendere molto più di quanto si possa immaginare.

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé. In viaggio a Napoli per il compleanno di una coppia di amici, l'influencer è stata più volte pizzicata in strada. Come dimostrano i video diffusi sui social. Uno in particolare attira l'attenzione degli utenti del web. Qui la si vede in compagnia di un venditore ambulante. L'uomo non può fare a meno di tirare in ballo l'ex marito: " Fedez, dove sei? Chiara è qui", per poi far scoppiare a ridere la stessa Chiara chiamandola Ferragna. E in molti hanno subito interpretato questo filmato come una frecciatina al rapper. Ma non finisce qui. A costringerla a parlare direttamente di lui, è stato un altro video.