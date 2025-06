Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 18 giugno 2025 su Rai 3

Stasera, su Rai 3 alle 21:20, torna "Chi l’ha visto?", il programma che da anni svela misteri e risponde alle domande più sconvolgenti. Nell’anticipazione di questa puntata del 18 giugno 2025, si riapre il caso inquietante di Villa Pamphili, dove sono stati ritrovati i corpi di una mamma e della sua bambina. Un’indagine che si arricchisce di scoperte grazie anche all’aiuto dei telespettatori. Scopriamo insieme cosa succederà…

. Questa sera – mercoledì 18 giugno 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il giallo di Villa Pamphili, con il ritrovamento dei corpi di mamma e figlioletta. Un caso in parte risolto anche grazie alla collaborazione dei telespettatori di “Chi l’ha visto?”: molti, infatti, quelli che avevano notato Francis Kaufmann – alias Rexal Ford – comportarsi in modo strano, con in braccio la bambina e ubriaco. Il 5 giugno la piccola era ancora viva e lui raccontava che la mamma li aveva abbandonati. 🔗 Leggi su Tpi.it