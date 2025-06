Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 18 giugno 2025

Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto”, il celebre programma di Federica Sciarelli che ogni settimana ci guida nel mondo dei misteri, delle sparizioni e dei casi di cronaca nera. Con la sua professionalità e passione, Federica e la sua squadra si immergono nelle storie più affascinanti e inquietanti, offrendo speranza e aggiornamenti cruciali. Non perdere gli sviluppi di questa nuova puntata: cosa ci riserveranno oggi le storie di scomparsa e verità?

Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Non solo durante la puntata tornano anche gli appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 18 giugno 2025. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 18 giugno 2025. Stasera, mercoledì 18 giugno 2025 dalle ore 21. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 18 giugno 2025

In questa notizia si parla di: casi - visto - federica - sciarelli

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 14 maggio 2025 - Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, "Chi l'ha visto" di Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3, per trattare nuovi e intriganti casi di persone scomparse.

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Delitto di #Garlasco: “Mio figlio era a casa con me”, parla il padre di Andrea Sempio Mercoledì #11giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [GLI ALTRI CASI]? https://www.chilhavisto.rai.i Vai su Facebook

Quando finisce Chi l’ha visto 2025 per la pausa estiva, la data dell’ultima puntata con Federica Sciarelli; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le ultime novità sul giallo di Villa Pamphili e su Garlasco; Chi l’ha visto?, 18 giugno: i casi di stasera con Sciarelli.

"Chi l'ha visto", le storie senza fine raccontate da Federica Sciarelli: il caso Garlasco, di Villa Pamphili e di Nessy Guerra - La bambina vive ancora insieme alla madre e alla nonna nel deserto di Hurghada: sono nascoste in una casa rifugio e si augurano di poter tornare presto in Italia. Come scrive alfemminile.com

Chi l'ha visto? I casi del 18 maggio: il giallo di Villa Pamphili - con Federica Sciarelli su Rai 3: novità sul delitto di Garlasco e il giallo di Villa Pamphili. Riporta gazzetta.it