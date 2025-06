Chi ha incastrato Peter Pan con Frank Matano e i The Jackal l'indiscrezione sul ritorno dello show di Bonolis

Il mondo dello spettacolo è in fermento: tra retroscena e sorprese, si fa sempre più intrigante il ritorno di "Chi ha incastrato Peter Pan". Secondo indiscrezioni, il celebre varietà di Bonolis potrebbe tornare in tv grazie alla Rai, con Frank Matano affiancato da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Un mix di talento e comicità che promette grandi emozioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa possibile novità televisiva.

In attesa della presentazione dei palinsesti Rai 20252026, spunta un retroscena su un presunto ritorno in tv di Chi ha incastrato Peter Pan. Il varietà condotto da Bonolis, stando all'indiscrezione, sarebbe stato acquistato dalla Rai e potrebbe vedere al timone Frank Matano con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

