chi era anne burrell chef e star di food network

Era un'amata chef e volto televisivo di Food Network ormai da diversi anni. Anne Burrell è venuta a mancare martedì 17 giugno, all'età di 55 anni. Come riporta People, la chef è stata trovata "incosciente e non reattiva" nella sua casa di Brooklyn, New York, e attualmente la causa della morte non è stata chiarita. In attesa dell'autopsia, il mondo della gastronomia e della televisione piange la sua scomparsa, consapevole di aver perso un talento dalla personalità energica, capace di trasmettere al pubblico l'amore per il cibo con grande naturalezza. L'inaspettata morte di Anne Burrell. Anne Burrell è stata trovata "priva di sensi" secondo il dipartimento di polizia di New York City, come scrive People.