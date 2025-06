Chi è Telmo Pievani autore di una delle tracce della prima prova della Maturità

Telmo Pievani, noto filosofo e divulgatore scientifico, ci invita a riflettere sulla volatilità della fama nell’era digitale attraverso il suo articolo ‘Un quarto d’era (geologica) di celebrità’. La sua analisi ci spinge a considerare come social media e algoritmi abbiano rivoluzionato la percezione della notorietà, rendendola effimera e intricata. Ma cosa possiamo imparare da questa realtà in continua evoluzione?

Studenti sui banchi per il primo scritto dell' esame di Stato. Sette le tracce. Per quanto riguarda l'analisi del testo, tra le opzioni c'è un articolo dal titolo ' Un quarto d'era (geologica) di celebrità ', apparso sulla rivista trimestrale Sotto il Vulcano e firmato dal filosofo Telmo Pievani, che propone una riflessione sulla natura effimera della fama contemporanea, governata da algoritmi e 'like' sui social. Ecco chi Pievani, autore di uno dei testi scelti per la Maturità 2025. Pievani insegna Filosofia delle Scienze Biologiche all'Università di Padova. Filosofo della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, Telmo (vero nome Dietelmo) Pievani è nato a Gazzaniga (Bergamo) nel 1970.