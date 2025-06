Chi è Sofia Cantore diventata a 25 anni la calciatrice più pagata nel calcio femminile italiano

Sofia Cantore, giovane talento italiana di soli 25 anni, conquista il mondo del calcio femminile trasferendosi dalla Juventus al Washington Spirit, diventando la calciatrice più pagata nel panorama nazionale. Un traguardo che testimonia il suo straordinario talento e determinazione. Ma quali sono le sfide che l’attende in questa nuova avventura? Scopriamolo insieme.

Sofia Cantore è ufficialmente un nuovo attaccante di Washington Spirit. Il suo trasferimento dalla Juventus al club statunitense è giù storia: si tratta della calciatrice più pagate nel calcio femminile italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sofia - cantore - calciatrice - calcio

Juventus Women, Sofia Cantore può dire addio: Washington Spirit pronto a pagare la clausola ‘obbligata’ - Sofia Cantore, giovane attaccante della Juventus Women, potrebbe lasciare Torino: il Washington Spirit è pronto a pagare la clausola record per portarla negli Stati Uniti, un passo storico come prima italiana in NWSL.

Sofia Cantore scrive la storia del calcio italiano: sarà la prima calciatrice azzurra a giocare nella National Women's Super League L’attaccante classe ‘99 lascia ufficialmente la Juventus, con cui ha vinto 3 Scudetti e altrettante Coppa Italia, e si trasferisc Vai su X

(? Alessandro Vinci) Sofia Cantore fa la storia: sarà la prima italiana di sempre a giocare in Nwsl, il prestigioso campionato femminile di calcio degli Stati Uniti. Dopo gli Europei in programma a luglio in Svizzera si unirà infatti al Washington Spirit, che ha pag Vai su Facebook

Chi è Sofia Cantore, diventata a 25 anni la calciatrice più pagata nel calcio femminile italiano; La calciatrice italiana più pagata di sempre; NWSL: Welcome, Sofia Cantore! Il Washington Spirit ufficializza l’attaccante ex Juve.

Sofia Cantore entra nella storia: prima italiana a giocare negli Stati Uniti - L'attaccante lecchese lascia la Juventus per i Washington Spirit, diventando la prima calciatrice azzurra nella National Women's Soccer League ... Segnala leccotoday.it

La calciatrice italiana più pagata di sempre - L'attaccante Sofia Cantore giocherà nel campionato statunitense con il Washington Spirit, che l'ha acquistata dalla Juventus ... Da ilpost.it