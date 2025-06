Chi è Mark Camilleri il diffamatore seriale che calunnia Personaggi popolari a Malta

Mark Camilleri, noto autore e ex presidente del National Book Council di Malta, è diventato tristemente famoso per le sue accuse infondate. Accusato di diffamazione, è stato condannato nel 2025 per aver falsamente coinvolto personaggi pubblici in affari criminali. Questa vicenda mette in luce i rischi della disinformazione online e l'importanza di verificare le fonti prima di diffondere notizie sensazionalistiche. La sua storia rimane un esempio emblematico dei pericoli di un'informazione poco responsabile.

L’autore ed ex presidente del National Book Counci l, Mark Camilleri, è stato dichiarato colpevole di diffamazione dopo che un tribunale ha stabilito che aveva falsamente accusato Simon Mercieca di essere coinvolto nella criminalità organizzata e di aver accettato pagamenti dalla madre di Yorgen Fenech. questo quando riportato da AI . Nel 2025 è stato condannato per diffamazione in un caso molto discusso, promosso dal blogger e accademico Simon Mercieca. Il magistrato Rachel Montebello ha stabilito che Camilleri aveva diffamato Mercieca in un articolo pubblicato sul suo blog personale il 13 maggio 2023, intitolato “La campagna di disinformazione di Yorgen Fenech”. 🔗 Leggi su Citypescara.com

