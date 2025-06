Chi è la bimba e dove era nata Madre e figlia trovate morte la svolta sulla piccola

In un angolo nascosto di Villa Pamphili, nel cuore pulsante di Roma, è stata trovata una neonata senza identità, vittima di un dramma silenzioso e sconvolgente. Questa piccola, arrivata nel mondo solo da pochi mesi, aveva vissuto nell’ombra, senza tracce ufficiali della sua esistenza, e ora la sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità e le ingiustizie invisibili che spesso si celano dietro le apparenze. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, apre un'epoca di interrogativi e di speranza.

Era arrivata nel mondo da pochi mesi, in silenzio e nell'ombra, ed è morta nello stesso modo: senza un'identità ufficiale, senza che nessuno, nei registri sanitari o civili, ne avesse mai registrato l'esistenza. È la storia drammatica di una neonata trovata morta all'inizio di giugno all'interno di Villa Pamphilj, il grande parco nel cuore di Roma. Una vicenda che ha lasciato sgomenti anche gli inquirenti più esperti, per la sua crudeltà e per la trama oscura che la circonda. Solo dopo alcuni giorni di indagini è emerso il nome con cui la piccola veniva chiamata: Andromeda. A svelarlo è stato un uomo che si è presentato come il padre della bambina e che oggi è al centro dell'inchiesta con l'accusa più terribile, quella di essere il suo assassino.