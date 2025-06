Chi è Emma Navarro la tennista scelta per il doppio misto con Sinner

Emma Navarro, giovane e talentuosa tennista statunitense di soli 24 anni, si prepara a sorprendere gli appassionati agli US Open. Scelta come partner di Sinner nel doppio misto, promette emozioni e grande spettacolo. Con una carriera in rapido ascesa e il supporto di un talento internazionale, Navarro si sta affermando come protagonista indiscussa del torneo. RiuscirĂ a lasciare il segno anche questa volta? Solo il campo potrĂ dirlo.

La 24enne miliardaria farĂ coppia con il tennista italiano agli US Open: in tabellone anche Errani e Vavassori, campioni in carica e Paolini-Musetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Emma Navarro, la tennista scelta per il doppio misto con Sinner

In questa notizia si parla di: tennista - emma - navarro - scelta

WTA Tour. Emma Navarro festeggiata a Strasburgo per il suo 24° compleanno. La n. 9 del mondo esordirà domani nel torneo al secondo turno, opposto la qualificata Anna Blinkova . Vai su Facebook

Chi è Emma Navarro, la tennista scelta per il doppio misto con Sinner; US Open, Sinner in misto con la milionaria del tennis Emma Navarro: c’è lo zampino di papà Ben. Ma le polemiche continuano; Australian Open, Navarro: Coach a bordocampo? Esperienza simile al passato.

Chi è Emma Navarro, la tennista scelta per il doppio misto con Sinner - La 24enne miliardaria farà coppia con il tennista italiano agli US Open: in tabellone anche Errani e Vavassori, campioni in carica e Paolini- Come scrive msn.com

US Open, Sinner in misto con la milionaria del tennis Emma Navarro: c’è lo zampino di papà Ben. Ma le polemiche continuano - US Open, annunciate le coppie che prenderanno parte al doppio misto: Sinner farà squadra con Emma Navarro, in campo anche Paolini e Musetti, e i campioni Errani- Riporta sport.virgilio.it