Chi è Carlos Cuesta nuovo allenatore del Parma a 29 anni che ha svoltato con un annuncio sui social

A soli 29 anni, Carlos Cuesta, il più giovane allenatore nella storia della Serie A, svela una carriera sorprendente e un futuro promettente. Cresciuto tra le sfide di un mondo del calcio remoto dai riflettori e con conoscenze in sei lingue, Cuesta ha conquistato Parma con la sua visione innovativa. Chi è davvero questo talento emergente? Continua a leggere per scoprire come questa scelta rivoluzionaria sta riscrivendo le regole del calcio italiano.

Parla sei lingue, non ha mai giocato tra i professionisti e a 29 anni diventa il più giovane allenatore nella storia della Serie A. Carlos Cuesta è la sorprendente scelta del Parma per il post-Chivu: chi è lo spagnolo cresciuto all'Arsenal e formatosi nell'ombra di Arteta, Guardiola e. Twitter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cuesta, 30 anni a fine luglio, guiderà il Parma nella prossima stagione: ex Under 17 della Juve e vice di Arteta all'Arsenal, è stato scelto dall'ad Cherubini.