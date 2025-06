Chi è Brad Lander il candidato sindaco di New York e perché è stato arrestato dagli agenti immigrazione

Brad Lander, candidato sindaco di New York e attuale revisore dei conti della città, è finito sotto i riflettori per un episodio sorprendente: il suo arresto da parte degli agenti di immigrazione durante una udienza in tribunale. La sua vicenda ha suscitato scalpore e dibattiti sulla questione dell'immigrazione e dei diritti civili. Ma cosa si cela dietro questa vicenda e quale impatto avrà sulla sua candidatura?

Brad Lander, tra i candidati democratici a sindaco di New York, è stato arrestato dagli agenti anti-immigrazione, mentre si trovava in un tribunale a Manhattan per seguire le udienze di alcuni migranti a rischio espulsione. Nel video diffuso sul web si vede l'uomo, che attualmente ricopre la carica di revisione dei conti della città, afferrato, sbattuto contro il muro e ammanettato dagli agenti. In serata è stato rilasciato, ma il suo fermo ha scatenato reazioni molto forti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

