Chi compra casa a Napoli chiede lo sconto al venditore Ma non è il più alto in Italia

Se stai pensando di acquistare casa a Napoli, sappi che questa città si distingue per un aspetto interessante: il sconto medio richiesto dai compratori, tra i più elevati in Italia. Nonostante non raggiunga i livelli più alti del Paese, Napoli si colloca sorprendentemente al terzo posto nella classifica delle città con lo "sconto" più consistente. Scopriamo insieme cosa rende questa dinamica così affascinante e come può influire sulla tua prossima scelta immobiliare. Continua a leggere.

Secondo i dati della ricerca Tecnocasa, Napoli si piazza al terzo posto nella classifica delle città con lo "sconto medio" più alto per l'acquisto della casaNapo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - sconto - alto - compra

Garnacho-Napoli, dall’Inghilterra non hanno dubbi: arriva lo sconto - Il Napoli sta per tornare alla carica per Alejandro Garnacho, con una sorprendente opportunità di sconto che potrebbe rivoluzionare il calciomercato estivo.

The Sun - Il Napoli prova il colpo #Grealish, Il City apre allo sconto! Aggiornamenti esclusivi arrivano direttamente dal The Sun, noto tabloid inglese molto vicino alle due realtà di Manchester. Secondo quanto riportato da collega d'oltremanica Martin Blackb Vai su Facebook

Chi compra casa a Napoli chiede lo sconto al venditore. Ma non è il più alto in Italia; Abbonamenti Napoli 2024/25, prezzi e dettagli: parte la vendita libera, come acquistarli; Cajuste, l'Ipswich cerca lo sconto. Il Napoli fissa il prezzo dello svedese.

Chi compra casa a Napoli chiede lo sconto al venditore. Ma non è il più alto in Italia - Secondo i dati della ricerca Tecnocasa, Napoli si piazza al terzo posto nella classifica delle città con lo "sconto medio" più alto per l'acquisto ... Lo riporta fanpage.it