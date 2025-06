Chi c’è nella nuova giunta del Comune di Rozzano | nomi e incarichi della squadra di Mattia Ferretti

Scopri la nuova squadra di Giunta del Comune di Rozzano guidata dal sindaco Mattia Ferretti, un team che unisce esperienza e innovazione per plasmare il futuro della città. Con incarichi strategici e una visione orientata alla sostenibilità e allo sviluppo, questa squadra promette un impegno concreto e responsabile. Ma chi sono i protagonisti di questa svolta amministrativa? Entriamo nel dettaglio.

Rozzano – È stata ufficializzata oggi la composizione della nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Mattia Ferretti, eletto per il mandato amministrativo 2025-2030. Una squadra che coniuga esperienza e novità, nel segno della responsabilità, della concretezza e della visione di lungo termine per il futuro della città. Il sindaco mantiene per sé alcune deleghe chiave: bilancio e società partecipate, urbanistica e territorio, sicurezza, comunicazione e media, cultura, valorizzazione delle eccellenze, smart city, rapporti istituzionali, personale e benessere organizzativo. La carica di vicesindaco è stata affidata a Maria Laura Guido (Fratelli d'Italia, già vicesindaco nella giunta di Gianni Ferretti), che si occuperà anche di pari opportunità, associazionismo, terza età, nuove tecnologie e intelligenza artificiale applicata all'ente.