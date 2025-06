Chi affronteranno Bolelli Vavassori in semifinale ad Halle e fin dove possono spingersi nel ranking ATP di doppio

Al momento è scivolata alla 14ª e 15ª posizione, ma con un’ottima prestazione nelle semifinali ad Halle, Simone Bolelli e Andrea Vavassori puntano a risalire la classifica ATP di doppio. Affronteranno i temibili avversari in una sfida che promette spettacolo e adrenalina. Un risultato positivo potrebbe non solo riaccendere le loro ambizioni, ma anche portarli a raggiungere nuove vette nel ranking, dimostrando ancora una volta il talento e la tenacia degli azzurri in campo internazionale.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio maschile dei Terra Wortmann Open 2025 di tennis: gli azzurri, che difendono il titolo conquistato lo scorso anno in Germania, al momento, proprio per questo motivo, perdono ben 320 punti e 2 posizioni nel ranking ATP. La coppia azzurra, che lunedì 16 giugno occupava la 12ma (Bolelli) e la 13ma (Vavassori) posizione in classifica, al momento è scivolata al 14° ed al 15° posto, rispettivamente, scendendo da quota 4640 a quota 4320. Per tornare a quota 4640, ovviamente, gli italiani dovranno vincere ad Halle, eventualità che potrebbe riportarli al 12° ed al 13° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronteranno Bolelli/Vavassori in semifinale ad Halle e fin dove possono spingersi nel ranking ATP di doppio

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - ranking - doppio

Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

Ancora una finale per la coppia più forte d'Italia composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. I numeri 3 del mondo del ranking di doppio, superano in semifinale i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski con il punteggio netto di 6-3; 6-1; e approdano in fin Vai su Facebook

Atp Amburgo, Bolelli e Vavassori trionfano nel torneo di doppio; Trionfo italiano ad Amburgo: Cobolli vince il singolare, Bolelli-Vavassori il doppio; Bolelli Vavassori, la finale di doppio degli Australian Open e il grande sogno: “Il numero 1 del ranking.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Lammons/Withrow e volano in semifinale ad Halle! Venerdì affronteranno Auger-Aliassime/Shapovalov - Simone Bolelli e Andrea Vavassori proseguono nel loro percorso virtuoso al Terra Wortmann Open e conquistano la semifinale. Come scrive eurosport.it

E’ di nuovo semifinale ad Halle per Bolelli/Vavassori - Prosegue la marcia di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone del doppio del “Terra Wortmann Open” (ATP 500 - sport.tiscali.it scrive