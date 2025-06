Chef di Ortona vince il festival del brodetto

Il gustoso trionfo di Alessandro Quintili, chef di Ortona, che ha conquistato il festival del brodetto con un capolavoro ricco di 13 tipologie di pesci, dimostra come passione e creatività possano trasformare un piatto in un’autentica opera d’arte culinaria. La sua abilità nel fondere profumi e colori gli ha valso il prestigioso trofeo "Ittica Troiano" nella finale regionale, confermando Ortona come capitale del buon gusto marinaro.

Alessandro Quintili dell'hotel Mara è lo chef che ha conquistato il palato della giuria. Un elaborato ricco e variegato di profumi e di colori, con 13 tipologie di pesci diversi, sapientemente elaborati, conquista il primo posto per il trofeo "Ittica Troiano" nella finale regionale del festival.

