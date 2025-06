Che ruolo può avere Balzaretti alla Roma con Massara nuovo direttore sportivo al posto di Ghisolfi

In un panorama calcistico in continua evoluzione, la Roma si prepara a una svolta strategica con Federico Balzaretti che potrebbe assumere un ruolo di rilievo accanto a Frederic Massara, il nuovo direttore sportivo. Un binomio che promette di rafforzare le ambizioni giallorosse, portando esperienza, passione e una visione innovativa. Scopriamo insieme quali sono le potenziali sinergie e le prossime mosse di questa coppia di talento nel cuore della Capitale.

Federico Balzaretti potrebbe avere un altro ruolo strategico alla Roma al fianco di Frederic Massara che sarĂ il nuovo direttore sportivo dei giallorossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

