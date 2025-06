Che birbante Berrettini | tutto feste e niente arrosto

Matteo Berrettini, il tennista romano dal carattere vivace, continua a far parlare di sé tra festeggiamenti e infortuni. Nonostante le sfide, il suo spirito competitivo non si arrende: si sta allenando, anche se con cautela, per tornare in campo al più presto. La sua determinazione e passione sono un esempio di come, anche nei momenti difficili, ci sia sempre una strada verso la ripresa. Il suo cammino è tutt’altro che finito.

Matteo Berrettini, le lancette corrono ma di mettere la testa a posto ancora non se ne parla: la confessione inaspettata del tennista romano. La buona notizia è che si sta allenando. Non alla massima intensità, magari, ma in maniera perfettamente funzionale al recupero post-infortunio. Matteo Berrettini ha lamentato, durante gli Internazionali d'Italia, il solito problema agli addominali, ragion per cui ha ritenuto che fosse il caso di fermarsi per qualche tempo, onde evitare che il dolore degenerasse e che il fastidio progredisse ulteriormente.

