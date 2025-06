Charlotte e Bayley le eroine silenziose di Shotzi | Sono davvero donne straordinarie

notizia, Charlotte è stata la prima a contattarmi. La sua vicinanza e il suo supporto mi hanno davvero toccata, dimostrando quanto le eroine silenziose possano fare la differenza nei momenti più difficili. Charlotte e Bayley, due donne straordinarie, sono un esempio di vera amicizia e solidarietà nel mondo dello sport, e la loro presenza ha dato a Shotzi una forza inaspettata per affrontare il futuro con determinazione.

Shotzi ha finalmente deciso di aprirsi su ciò che è accaduto dopo il suo addio alla WWE e su chi le è stato davvero vicino nel momento del bisogno. In un’intervista con Denise Salcedo, Shotzi ha raccontato che Charlotte Flair è stata la prima persona a chiamarla quando la notizia è uscita. L’ex superstar WWE ha rivelato che Charlotte non ha esitato un secondo a farsi avanti: “È stata sinceramente la prima persona a chiamarmi—appena è uscita la notizia, lei è stata la prima. Mi ha detto: ‘Cosa vuoi che faccia? Chi devo contattare? Di cosa hai bisogno? Ti aiuto io.’ È stata davvero una roccia per me—e spero anche io per lei, visto che stavamo facendo la riabilitazione per il legamento crociato nello stesso periodo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Charlotte e Bayley, le eroine silenziose di Shotzi:”Sono davvero donne straordinarie”

