Charlene di Monaco statuaria | abito aderente spalle scoperte e diamanti al Festival di Monte-Carlo

Charlene di Monaco si distingue ancora una volta per eleganza e charme, incantando il pubblico con il suo abito aderente e spalle scoperte, impreziosito da diamanti scintillanti. La principessa, al fianco di Alberto, ha chiuso il 64° Festival della Televisione di Monte-Carlo con stile impeccabile e allure senza tempo. Charlene di Monaco è l'incarnazione di sofisticatezza e fascino reale, lasciando un'impressione indelebile nella serata più glamour dell'evento.

Charlene di Monaco semplicemente superlativa alla cerimonia di chiusura del 64° Festival della Televisione di Monte-Carlo. La Principessa è arrivata al braccio di suo marito Alberto di Monaco, sfoggiando un abito azzurro di Louis Vuitton che esaltava il suo fisico statuario, impreziosito da diamanti e dettagli metal di altissima seduzione. Charlene di Monaco e Alberto chiudono il Festival della Televisione di Monte-Carlo. Charlene di Monaco è stata la grande protagonista della 64esima edizione del Festival della Televisione di Monte-Carlo, uno degli appuntamenti più glamour del Principato dove è lei l'indiscussa padrona di casa.

