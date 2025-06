Chappell Roan rivela a SZA | A volte le reazioni del pubblico mi fanno piangere non credevo mi importasse così tanto

Chappell Roan sta vivendo un anno di svolta, con il successo di "Good Luck, Babe" che ne ha consacrata il talento. La sua autenticità e spontaneità emergono ancora di più nell’intervista con SZA, dove la cantante rivela quanto le reazioni del pubblico possano emozionarla profondamente, tanto da farle piangere. Un momento sincero che conferma come, dietro la scena, si nasconda una vera artista, capace di toccare il cuore di chi la ascolta.

Chappell Roan sta vivendo un anno importante nella sua carriera, a seguito del successo di Good Luck, Babe della scorsa estate: al tempo stesso si è da sempre mostrata come una delle artiste più spontanee ed autentiche della sua generazione, dando l'ennesima conferma negli ultimi giorni quando si è raccontata in un'intervista realizzata dalla collega SZA. Sulle pagine di Interview Magazine la discussa popstar, protagonista di un acceso dibattito pubblico su tutto, dal comportamento tossico dei fan agli endorsement politici, è stata sincera quando l'hitmaker R&B le ha chiesto se le importasse qualcosa del contraccolpo.

