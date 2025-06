Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi sono i primi due candidati del Pd per le elezioni regionali

Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi si preparano a svelare il futuro della regione, portando entusiasmo, esperienza e un impegno deciso. Entrambi rappresentano la forza e la rinnovata determinazione del Pd di Senigallia, pronti ad affrontare questa sfida elettorale con passione e competenza. La loro candidatura segna un passo importante verso un cambiamento che promette di coinvolgere e ascoltare i cittadini, aprendo così una nuova pagina per la politica locale e regionale.

SENIGALLIA – Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi sono ufficialmente i primi due candidati alle prossime elezioni regionali per il Partito Democratico. Segretaria regionale del partito lei, consigliere regionale lui, entrambi sono stati scelti dal Pd di Senigallia. La scelta è giunta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi sono i primi due candidati del Pd per le elezioni regionali

In questa notizia si parla di: sono - chantal - bomprezzi - maurizio

Dopo il grande successo di Senigallia, saremo mercoledì prossimo 18 giugno a Trecastelli per un'altra iniziativa di rendicontazione su questi 5 intensi anni di impegno in Consiglio Regionale. Saranno con me la segretaria regionale del PD Marche Chantal Bo Vai su Facebook

Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi sono i primi due candidati del Pd per le elezioni regionali; Elezioni regionali: il Pd Senigallia ufficializza le candidature di Mangialardi e Bomprezzi; Assemblea Pd ed elezioni, Ricci verso il sì. Bomprezzi: «Atim spettacolo indegno» Bonaccini: «Marche perdono competitività ».

Pd: gruppo consiliare Marche conferma Mangialardi capogruppo - che si è svolta alla presenza della nuova segretaria dem Chantal Bomprezzi, invitata permanente. Segnala ansa.it

Caos Pd, la segretaria regionale Bomprezzi chiede le dimissioni di Mangialardi per il dossier consegnato alla Schlein - Una resa dei conti interna al Partito democratico marchigiano che finirà per far rotolare la testa del capogruppo regionale Maurizio Mangialardi ... corriereadriatico.it scrive