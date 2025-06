Cgil anche da Cesena alla manifestazione nazionale di Roma | No al riarmo no al genocidio in Palestina

Il movimento sindacale Cgil si mobilita anche da Cesena e altre città per testimoniare la propria opposizione alle politiche di riarmo e alle ingiustizie in Palestina. Sabato, 21 giugno, in contemporanea con il vertice Nato all’Aja, migliaia di cittadini si riuniranno a Roma per chiedere pace e giustizia. Uniti contro ogni forma di violenza e oppressione, è il momento di far sentire la nostra voce: insieme, possiamo fare la differenza.

Sabato, 21 giugno, in contemporanea con il vertice Nato all'Aja sul piano di riarmo europeo, Cgil Rimini e Cgil Forlì Cesena parteciperanno alla manifestazione nazionale a Roma promossa dalla campagna Stop ReArm Europe e dalla rete Ferma il Riarmo. L'appuntamento è alle ore 14 a Porta San Paolo.

