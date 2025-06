Cessione entro il 10 luglio | 60 milioni Juventus o giocatore fuori rosa

La Juventus si prepara a una svolta decisiva: entro il 10 luglio, 60 milioni di euro o un giocatore fuori rosa saranno ceduti, segno di un mercato in fermento e di strategie chiamate a rivoluzionare la squadra. Un colloquio tra tecnico e calciatore avrebbe già sancito le decisioni finali, riaccendendo le speranze per un’operazione che sembrava sfumata a gennaio. La Juventus cambia volto: cosa succederà ? È solo l’inizio di una nuova era.

Colloquio tra il tecnico e il calciatore: decisione presa, ecco tutti i dettagli Entro il 10 luglio. A sorpresa torna in auge l’operazione che stava per andare in porto nello scorso calciomercato di gennaio. Un’operazione con protagonista la Juventus, che nel frattempo ha avviato l’ennesima rivoluzione tra panchina e, soprattutto, dirigenza. Al tempo c’erano (ancora) Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, ora Damien Comolli e giù tutti gli altri a cascata. La sensazione è che ci sia un solo uomo al comando, appunto proprio l’ex presidente del Tolosa. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Cessione entro il 10 luglio”: 60 milioni Juventus o giocatore fuori rosa

Enti locali, i Comuni siciliani dovranno presentare la selezione di interventi da finanziare entro l'11 luglio - I comuni siciliani sono chiamati a presentare entro l'11 luglio la selezione di interventi da finanziare.

Milan, caso Tomori. Aperti alla cessione alla Juve, ma decisione solo dopo il 7 luglio. Sarà Allegri a dire l'ultima parola! Cosa farà il Diavolo? #Milan #milannews24 #Calciomercato #Tomori #SerieA #Juve Vai su X

Quindi, ricapitolando: Il Newcastle lo prende a parametro zero a luglio 2024. ? Dopo una decina di presenze in cui non si ricorda nulla di eccezionale (appena 300 minuti giocati), decide di venderlo. La Juventus lo prende in prestito a 3,8 milioni di eur Vai su Facebook

Juventus-Lukaku verso il sì: offerta al Chelsea vincolata alla cessione di Vlahovic entro il 4/8 - si dovrebbe aspettare la cessione di Vlahovic, senza l’uscita del bomber serbo la Juventus non potrebbe chiudere per Lukaku. Segnala it.blastingnews.com

L’acquisto di Lukaku è legato a Vlahovic: spunta l’ultimatum - Serve prima una cessione con Vlahovic in cima alla lista per lasciare il club le due trattative, però, non sono per nulla semplici. Riporta calciomercato.it