cesare cremonini in tour nel 2026 date e prezzi dei biglietti

Finalmente disponibili dal 19 giugno per tutti i biglietti per il tour 2026 di Cesare Cremonini. L'ex Lùnapop, dopo una stagione di successi e l'inizio di un tour negli stadi che è già record – con il tutto esaurito in quasi tutte le date – ha annunciato 4 tappe per il prossimo anno che promettono di regalare ancora forti emozioni al suo vasto seguito. Con 560mila biglietti venduti, il Live25 in corso è già una delle imprese musicali più apprezzate da critica e pubblico. Chi non riuscirà a vedere il cantautore bolognese dal vivo quest'anno, dovrà riuscire a conquistare un biglietto nelle prossime ore, prima dei nuovi prevedibili sold out.