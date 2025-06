Cesano Maderno incendio di notte nella mensa aziendale Vigili del fuoco in azione

Nella tranquillità di Cesano Maderno, un incendio notturno ha scosso la mensa aziendale, richiedendo l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Poco dopo le 2, le fiamme hanno minacciato la sicurezza di un locale strategico all’interno di un’attività produttiva in via Marconato. La prontezza delle squadre ha evitato conseguenze peggiori, ma l’evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e la prevenzione: cosa è successo davvero?

La scorsa notte poco dopo le 2, i Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenuti per un incendio che ha interessato un locale ristoro situato all’interno di un’attività produttiva in via Marconato, nel comune di Cesano Maderno, a ridosso dei confini con Cogliate e Ceriano Laghetto. Incendio di notte a Cesano . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

